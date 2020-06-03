كلوب: سيشعر اللاعبون بالصدمة حين أصرخ في صلاح وسط المدرجات الخالية

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فرق الدوري الإنجليزي ستواجه صعوبات في اللعب بدون جماهير حين تعود المسابقة هذا الشهر، لكنه شدد على أن ذلك أفضل من عدم لعب المباريات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "نحاول محاكاة الوضع الجديد للتعود عليه، نتدرب في ملعب أنفيلد، ونخوض مباريات ودية داخلية من أجل ذلك".

وأضاف "عندما أصرخ كعادتي في المباريات وأقول لمحمد صلاح افعل هذا أو ذاك من المحتمل أن يصاب اللاعبون بصدمة لأن صوتي سيكون عاليا للغاية".

ويتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

ويعتقد المدرب الألماني أن خوض مباريات الدوري بدون جماهير أفضل من عدم اللعب، وأكد عدم اهتمامه بمسألة اللعب داخل ملعبه أو على ملاعب محايدة كما يقترح البعض.

وأوضح"ستكون هناك بعض المباريات الصعبة في انتظارنا، ولن نستفيد من تشجيع جماهيرنا، لكن لن يحصل أي فريق آخر على المساعدة من جماهيره أيضا، لذا فموقفنا مثل الجميع، ولهذا لا أشعر بالقلق حيال ذلك".

وأتم بطل دوري أبطال أوروبا 2019 "بالتأكيد نحب اللعب على ملعب أنفيلد، لكن سنلعب أينما تريدون، حتى لو كان على كوكب المريخ".

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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