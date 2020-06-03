وليد الكرتي: رفضت عروض من الخليج ومصر.. إن تركت الوداد فسيكون لأوروبا

قطع وليد الكرتي نجم الوداد المغربي الطريق أمام الأندية العربية وشدد أن تركه لفريقه سيكون للاحتراف الأوروبي فقط.

وليد الكارتي النادي : الوداد البيضاوي الوداد البيضاوي

وقال الكرتي عبر بث مباشر من موقع إنستجرام: "طموحي ورغبتي الحقيقية هي الاحتراف في أوروبا".

وأضاف "وصلتني عروض من الخليج العربي ومصر خلال الفترة الأخيرة، لكن رفضتها جميعا".

وشدد "ألعب لأحد أكبر فرق إفريقيا، ولن أستبدله بفريق عربي أو إفريقي، هدفي كما أشرت الاحتراف بأوروبا".

وكشف الكرتي "كنت قريبا من الانتقال إلى صفوف باليرمو الإيطالي وتوصلنا لاتفاق مبدئي".

وتابع "لكن في النهاية الصفقة فشلت في أخر لحظة".

وأتم الكرتي تصريحاته "أشكر سعيد الناصيري رئيس الوداد والحسين عموتة المدير الفني للفريق، كانا لهما دورا في استعادة تألقي".