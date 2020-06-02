إيتو: أهمية لاعب كرة القدم تتضاءل كثيرا في الوقت الحالي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

إيتو

يرى صامويل إيتو أسطورة الكاميرون أن أهمية لاعب كرة القدم تضاءلت كثيرا في الوقت الحالي الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا.

كل منافسات الرياضة في العالم توقفت في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن بعض البطولات تعود للحياة شيئا فشيئا في الوقت الحالي.

وقال إيتو للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "كان عام 2020 حتى الآن مختلفاً عن أي عام عشناه. إذ اجتاح فيروس كورونا مختلف القارات والدول والمجتمعات في جميع أرجاء العالم".

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وأضاف لاعب برشلونة وإنتر السابق "أود أن أعبر عن تعاطفي مع كل شخص تأثر بهذا الفيروس الشنيع وأن أعبر عن امتناني لكل العاملين في القطاعات الرئيسية ليهتموا بالمرضى، خاصة موظفي الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم في الصفوف الأولى من أجلنا"

وتابع سفير مونديال 2022 "أود أيضاً أن أشيد بالعاملين في الوظائف الأخرى مثل المتاجر والصيدليات وعمال النظافة وموظفي الطيران وغير ذلك من القطاعات الكثيرة الأخرى الذين يسعون جاهدين ليجعلوا حياتنا طبيعية بعض الشيء خلال هذه الفترة العصيبة".

واستمر "وسائل الإعلام غالباً ما تطلق على اللاعبين واللاعبات في مختلف الرياضات لقب الأبطال لكن في الوقت الحالي تتضاءل أهميتنا كثيراً حين نرى ما قام به هؤلاء في مختلف أنحاء العالم على مدار الأسابيع والشهور الماضية، فهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون وأشعر بتعاطف كبير معهم".

ووجه إيتو رسالة لمشجعي كرة القدم قال فيها "اعتنوا بصحتكم وابقوا في منازلكم واستمتعوا بالوقت مع أحبائكم. وحين تنتهي الأزمة، دعونا نجتمع معاً ونثبت للجميع كيف يمكن لكرة القدم أن تكون أعظم قوة تُوحّد الناس حول العالم".

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