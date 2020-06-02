رسميا - صن داونز يقطع الطريق على الجميع ويمدد تعاقد سيرينو ومورينا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 10:26

كتب : محمد عبد العظيم

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صباح اليوم الثلاثاء تمديد تعاقد جاستون سيرينو وثابيلو مورينا حتى عام 2025.

جاستون سيرينو

النادي : ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز

ويأتي ذلك بعد أيام من تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حتى عام 2024.

وكان قد ارتبط اسم سيرينو الجناح الأوروجوياني بعدد من الأندية الكبرى ومن بينها الأهلي المصري.

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وقطع صن داونز الطريق على جميع الأندية بتمديد تعاقد جناحه المحترف بعد تألقه خلال الفترات الماضية.

سيرينو الأوروجوياني يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب في مركز الجناح على الطرفين، كما يجيد كمهاجم.

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

أما مورينا فإن تمديد تعاقده يأتي بعد تعرضه لإصابة قوية هذا الموسم في فبراير الماضي على مستوى الكاحل أمام سوبر سبورت بكأس جنوب إفريقيا.

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