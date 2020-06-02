فرج عامر بعد تصريح الجنايني عن كأس مصر: من باب أولى استكمال الدوري

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة قرار اللجنة الخماسية بحتمية إقامة كأس مصر مع عدم وضوح موقف الدوري الممتاز.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية قد أقر أن كأس مصر سيتم استكماله في جميع الأحوال لأنه من 9 مباريات فقط، أما الدوري فسيتم انتظار القرار النهائي.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي: "من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي هو قرار الدولة، ليس في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم".

وأضاف رئيس سموحة "لكن إذا كانت اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم قد أقرت إقامة كأس مصر كأمر حتمي ولا يمكن إلغائه".

وأـم تصريحاته "أعتقد أنه من باب أولى استكمال الدوري العام لأن لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس".

ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو الجاري.

لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن المسابقات في انتظار اجتماع وزير الرياضة باللجنة الخماسية.

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