رئيس لجنة الترجي القانونية: نهائي دوري الأبطال قد يُعاد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - نهائي إفريقيا - الصورة من الموقع الرسمي لـ الوداد

فجر رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي التونسي مفاجأة كبرى، حيث صرح بإمكانية إقرار محكمة التحكيم الرياضية لإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع بين فريقه، والوداد المغربي.

وقال التويتي في تصريحات للقناة التاسعة التونسية: "من بين القرارات التي قد تحكم بها المحكمة، هو إعادة المباراة".

وأردف "بإمكان المحكمة إلغاء العقوبة الموقعة على الوداد، والإقرار بعدم انسحابه، ما سيحول مجرى القضية".

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وتستمع محكمة التحكيم الرياضي إلى الأطراف المعنية قبل إصدار حكمها النهائي في أزمة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الذي لم يكتمل قبل إعلان الحكم الترجي بطلا للقارة.

وقال مسؤولو الوداد إنهم لم ينسحبوا من المباراة، متهمين الترجي بتهديد أحمد أحمد بالجمهور الحاضر في ملعب رادس.

ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة مطالبين باحتساب هدف لهم وفوجئوا أن تقنية الفيديو لا تعمل.

وأعلن الحكم بعدها إنهاء المباراة بتتويج الترجي قبل أن يلجأ الوداد للقضاء دفاعا عن حقه.

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