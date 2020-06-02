لاعب مانشستر سيتي يخترق قواعد التباعد الاجتماعي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

فيل فودين

اخترق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض الاتحاد الإنجليزي عدة شروط على اللاعبين وطالب بالتزامها للحد من انتشار فيروس كورونا تمهيدا لعودة النشاط الكروي يوم 17 يونيو الجاري.

ونشرت جريدة ديلي ميل صورا لفودين وهو يتواجد على أحد الشواطئ وسط المعجبين مخترقا قواعد التباعد الاجتماعي.

أخبار متعلقة
بي بي سي: الدوري الإنجليزي يعود بقمة أرسنال مع مانشستر سيتي في هذا الموعد ماركا: سيتي يرفض عرض برشلونة بشأن سيميدو موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يدخل المنافسة على سيميدو

وظهر فودين وهو يلعب بالكرة مع المعجبين على الشاطئ، كما التقط صورا مع بعض المشجعين.

اللاعب ووكيله رفضا التعليق على الأمر.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

اقرأ أيضا

الجنايني: تتويج الأهلي بطلا حال الإلغاء "مستبعد".. وموقف الكأس

جديد موقف النني مع بيشكتاش

فرج عامر: من باب أولى استكمال الدوري

تقرير: 17 يونيو حسم مصير دوري أبطال أوروبا

رسميا - صن داونز يقطع الطريق على الجميع

فيل فودين مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ: أخيرا قبل الأهلي استقالتي.. الكرة الآن في ملعب وزير الرياضة 3 دقيقة | الدوري المصري
بسبب لافتة نادي القرن.. الأهلي يقدم شكوى لوزير الرياضة ويتقدم ببلاغ رسمي ودعوى قضائية 4 دقيقة | إفريقيا
5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 28 دقيقة | مصر
إيتو: أهمية لاعب كرة القدم تتضاءل كثيرا في الوقت الحالي 59 دقيقة | إفريقيا
نادي تيجري يعلن إصابة اللاعب الأول بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني ساعة | أمريكا
السقا: استكمال الدوري شبه مستحيل.. وسؤال بلا إجابة لاتحاد الكرة ساعة | مصر
سكاي: اللاعب المصاب بكورونا هذا الأسبوع سيغيب عن عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء كأس الكؤوس وتأجيل السوبر.. دوري الأبطال يقام في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي والرئاسة الشرفية
قد ينال إعجابك