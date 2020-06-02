لاعب مانشستر سيتي يخترق قواعد التباعد الاجتماعي

اخترق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض الاتحاد الإنجليزي عدة شروط على اللاعبين وطالب بالتزامها للحد من انتشار فيروس كورونا تمهيدا لعودة النشاط الكروي يوم 17 يونيو الجاري.

ونشرت جريدة ديلي ميل صورا لفودين وهو يتواجد على أحد الشواطئ وسط المعجبين مخترقا قواعد التباعد الاجتماعي.

وظهر فودين وهو يلعب بالكرة مع المعجبين على الشاطئ، كما التقط صورا مع بعض المشجعين.

اللاعب ووكيله رفضا التعليق على الأمر.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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