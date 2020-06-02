كلوب: نسعى للفوز بكل مباريات الدوري المتبقية.. والجماهير ستحتفل معنا باللقب

وعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جماهير فريقه بالاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في موكب احتفالي حين يكون الوضع آمنا، مشددا على سعى الريدز في الفوز بكل المباريات المتبقية.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "لم نتوج باللقب بعد، علينا أن نلعب المباريات المتبقية والفوز بها".

وأضاف "نعلم اننا قريبون، هناك 27 نقطة متبقية أمامنا، وسنفعل كل شيء للحصول على الـ27 نقطة كاملة".

وشدد الألماني "لا نريد التوقف عن الفوز بعد مباراتين أو أيا كان. نتائج المباريات في علم الغيب، علينا أن نعمل بجد".

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وأوضح كلوب "عندما نتوج باللقب سنحتفل كفريق، ثم نحتفل مع جماهيرنا في اللحظة التي يُسمح لنا فيها بذلك".

وأتم "أعد الجماهير في حالة السماح بذلك فأننا سنحتفل معا في موكب احتفالي".

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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