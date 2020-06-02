ميدو جابر: عاشور أكثر من يحب الأهلي.. والبدري رفض رحيلي

قال ميدو جابر لاعب مصر المقاصة الحالي إنه لم ير لاعبا يحب الأهلي مثل حسام عاشور قائد الفريق الأحمر الحالي.

وقال ميدو جابر عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "عاشور يحب الأهلي كثيرا لم أر أحدا يحب الأهلي مثله".

وواصل "عاشور كان يقول لنا دائما الأهلي فوق الجميع، أشعر بالحزن لما تعرض له مؤخرا من هجوم قوي".

وأضاف "عاشور يستطيع اللعب ولكنني لا أتخيله خارج الأهلي".

وعن عدم مشاركته مع الأهلي لفترات طويلة قال: "كنت أتدرب بنفس الجدية كل يوم وأتيحت لي عدة عروض للاحتراف الخارجي لكن حسام البدري مدرب الفريق وقتها رفض رحيلي".

أما عن تجربته في المقاصة مع أحمد حسام "ميدو" قال: "واجهنا سوء توفيق أحيانا وفي أحيان لم نكن جيدين وهذا يحدث في كرة القدم".

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