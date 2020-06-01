مصير أزارو.. تقرير: الوصل الإماراتي مهتم بلاعب الأهلي
الإثنين، 01 يونيو 2020 - 16:06
كتب : Filgoal Team
كتبت صحيفة المنتخب المغربية أن جريدة البلاد السعودية قالت إن نادي الوصل الإماراتي مهتم باللاعب وليد أزارو الذي يلعب في الاتفاق السعودي معارا من الأهلي.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وأشارت صحيفة البلاد إلى أن الوصل قد يبدأ التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البالغ عمره 24 عاما.
ولا يزال مستقبل المهاجم المغربي مجهولا في ظل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.
ويمتد عقد أزارو، اللاعب الأسبق للدفاع الحسني الجديدي المغربي، مع الأهلي إلى 2021.
وقال تقرير مغربي إن الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب، بينما أوضح الأهلي أنه لم يقرر بعد شيئا يخص اللاعب.
وانتقل أزارو إلى الاتفاق في يناير الماضي وشارك في 7 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
وانضم أزارو إلى الأهلي في 2017 وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.
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