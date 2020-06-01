مصير أزارو.. تقرير: الوصل الإماراتي مهتم بلاعب الأهلي

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 16:06

كتب : Filgoal Team

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كتبت صحيفة المنتخب المغربية أن جريدة البلاد السعودية قالت إن نادي الوصل الإماراتي مهتم باللاعب وليد أزارو الذي يلعب في الاتفاق السعودي معارا من الأهلي.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الوصل

وأشارت صحيفة البلاد إلى أن الوصل قد يبدأ التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

ولا يزال مستقبل المهاجم المغربي مجهولا في ظل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

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ويمتد عقد أزارو، اللاعب الأسبق للدفاع الحسني الجديدي المغربي، مع الأهلي إلى 2021.

وقال تقرير مغربي إن الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب، بينما أوضح الأهلي أنه لم يقرر بعد شيئا يخص اللاعب.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق في يناير الماضي وشارك في 7 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وانضم أزارو إلى الأهلي في 2017 وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

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