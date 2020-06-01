في الجول يكشف الملفات المطروحة في اجتماع إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات بعد أحداث جرت خلال الفترة الماضية، وبعدما اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي باللجنة القانونية يوم الأحد.

وعلم FilGoal.com الملفات التي ينوي مجلس إدارة الأهلي مناقشتها وهي:

- آخر التطورات الخاصة بملف اعتزال حسام عاشور ومراجعة قرار مجلس الإدارة بالنسبة له. (طالع الأهلي يغرم عاشور)

- اختراق الحظر الإعلامي الخاص بالنادي بعد تناول أمور خاصة بالأهلي في وسائل تواصل اجتماعي.

- حماية حقوق النادي والحفاظ على مكتسباته وتاريخه في قضايا مختلفة.

- موقف النادي والأنشطة الرياضية والاجتماعية في ضوء مستجدات تطورات تفشي وباء كورونا واقتراب العودة التدريجية حسب قرارات مجلس الوزراء.

ولا يزال النشاط الرياضي متوقفا في مصر منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 16 نقطة عن الوصيف المقاولون العرب.

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