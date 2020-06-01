مدرب الجابون: صلاح لاعب هام لمصر مثل أوباميانج.. وفضلت العودة لفرنسا بدلا من الاستمرار في سموحة

قال باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون إن وجود محمد صلاح في صفوف مصر يضيف مزيدا من القوة للفراعنة مثلما يحدث الأمر ذاته في فريقه لوجود بيير إيمريك أوباميانج.

وتحدث نوفو لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تواجدنا مع منتخب مصر في مجموعة واحدة شيء هام ونسعى للحفاظ على فرصنا للتأهل لكأس العالم".

وأضاف نوفو "أهم شيء حصد أكبر عدد ممكن من النقاط ليكون لدينا فرصة إكمال مشوارنا".

ويلعب منتخب الجابون رفقة مصر وأنجولا وليبيا في المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعن فترة تدريبه في مصر قال: "الإسماعيلي كانت فترة تدريبي له جيدة وكنا ننافس على البطولات".

وأتم "لكن في سموحة فضلت الرحيل والعودة إلى فرنسا بدلا من إكمال مسيرتي مع النادي".

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