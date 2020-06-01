خبر في الجول - الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع أري بابل.. وعقبة وحيدة

أصبح نادي الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق بشكل نهائي مع الجناح الأنجولي أري بابل لاعب بريميرو دي أوجستو، حسبما علم FilGoal.com.

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كشف في وقت سابق اقتراب ناديه من التعاقد مع ثنائي أجنبي، دون أن يذكر أي تفاصيل. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن المفاوضات مع الزمالك بدأت منذ 3 أشهر من الآن، وتحديدا عقب نهاية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع أي بابل، الذي فضل عرض القلعة البيضاء على عرض تونسي آخر تلقاه وكيله جوسيو رودريجيز، حسبما علم FilGoal.com.

ولن يدفع الزمالك أي مقابل لفريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي، نظرا لنهاية عقد اللاعب مع الفريق وعدم تجديد عقده.

رغم إتمام الزمالك للاتفاق بشكل شبه كامل مع بابل، ألا أنه هناك عقبة واحدة حتى اللحظة تقف أمام إتمام كافة الأمور. عقبة مُقدم العقد.

بابل صاحب الـ 26 عاما يرغب في الحصول على مقدم عقده مع الزمالك الآن، وليس بعد قدومه ألا مصر.

بينما يرغب الزمالك في إعطاء اللاعب مقدم العقد عقب وصول اللاعب إلى القاهرة، بعد فتح رحلات الطيران الدولي، وبعد خضوعه لفحوصات الكشف الطبي وإعلان الصفقة بشكل رسمي، وفقا لما علمه FilGoal.com.

لكن مصدر مقرب من اللاعب أوضح لـ FilGoal.com أن تلك العقبة الوحيدة ربما لن تمنع إتمام الصفقة في النهاية.

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أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما يلعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وواجه اللاعب الزمالك مرتين في دوري الأبطال. خسر مرة بثنائية مقابل لا شيء وتعادل مرة في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم.

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