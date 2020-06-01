الدوري الإنجليزي يدرس الاستعانة بأصوات الجماهير من لعبة FIFA20 في مبارياته

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

مباراة من لعبة فيفا 20

تدرس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين عدة طرق للتغلب على عدم حضور الجماهير للمباريات عند استئناف المسابقة مرة أخرى.

ويعود الدوري الإنجليزي للاستئناف مرة أخرى يوم 17 يونيو الجاري بعد عدة شهور من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

إلا أن المباريات ستعود دون حضور جماهير وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة اللاعبين والمدربين وكافة أفراد المنظومة الكروية.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الدوري الإنجليزي يدرس استخدام أصوات الجماهير الزائفة في لعبة FIFA20 لبثها عبر شاشات التليفزيون للمشاهدين.

وسيكون متاحا للمشاهد اختيار مشاهدة المباراة وسماع صوت الجماهير الافتراضية أم سماع صوت الملعب دون جمهور.

وخلال اجتماع مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس المقبل سيتم مناقشة هذا الاقتراح وبنسبة كبيرة سيتم الموافقة عليه.

أيضا من الاقتراحات المقدمة وسيتم مناقشتها في اجتماع الخميس المقبل من أجل مشاهدة أفضل للمباريات خلف الشاشات استحداث الإعادة التليفزيونية بزاوية 360 درجة، وهي التي لم تتوفر قبل ذلك في مباريات الدوري الإنجليزي.

كذلك وجود كاميرا تكتيكية جديدة للاعتماد عليها في تحليل المباريات.

ويتبقى من الدوري الإنجليزي 92 مباراة سيتم بثها عبر قنوات سكاي سبورتس وBT sports.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبعد مرور 29 جولة من المسابقة.

وستجمع أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

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