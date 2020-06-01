ليفربول يوضح موعد ارتداء قمصانه الجديدة من نايكي

أوضح نادي ليفربول أن أزمة توقف كرة القدم التي مر بها العالم مؤخرا ستجبر الريدز على الاستمرار في ارتداء قمصان شركة نيو بالانس وعدم ارتداء ملابس الشريك الجديد.

قبل عدة أشهر أعلن ليفربول تعاقده مع شركة نايكي الأمريكية لتوريد ملابس النادي، وذلك عقب نهاية التعاقد مع نيو بالانس بنهاية الموسم الجاري.

وأفاد نادي ليفربول في بيان "ستستمر الشراكة بين كلاً من نادي ليفربول وشركة نيو بالانس لتوفير أطقم النادي حتى نهاية شهر يوليو 2020".

وأضاف البيان "تم الاتفاق بين الطرفين أن تواصل نيو بالانس شراكتها مع ليفربول حتى نهاية يوليو وذلك بسبب التوقف الذي حدث بسبب انتشار فيروس كورونا".

وشدد البيان "يبدأ الشريك الجديد، نايكي، في توفير الأطقم لكل الفرق بالنادي بداية من 1 أغسطس 2020".

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد استكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك يوم 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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