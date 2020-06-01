أجايي يجيب.. ما الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي دوري الأبطال

يبقى الوداد المغربي العقبة الأخيرة في طريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها للمرة التاسعة وللمرة الأولى منذ 2013.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وإذا تخطى الأهلي فريق الوداد سيكون على موعد مع مواجهة كلاسيكية ضد الزمالك، أو منافس مغربي جديد هو الرجاء.

وبالنسبة لجونيور أجايي نجم الأهلي، فإنه يفضل مواجهة فريق يعرفه وواجهه من قبل، لذلك يريد قمة مصرية في النهائي القاري.

وقال النيجيري في حواره مع قناة النهار:"لو كان الأمر بيدي كنت سأختار الوداد في الدور نصف النهائي، لأننا واجهناه كثيرا ونعرف كيف يلعب. وفي النهائي، أفضل الزمالك لنفس السبب، فريق نعرفه جيدا".

واستمر الجناح البالغ عمره 24 عاما "أرى أن إقامة النهائي من مباراة واحدة هو الأفضل، حتى لو المباراة بين فريقين ينتميان لنفس البلد، بالإمكان إقامته في دولة أخرى أو في ملعب محايد".

وكشف أجايي دور زميله علي معلول في انتقاله إلى القلعة الحمراء "حين وصلني العرض، قال لي لابد أن تأتي. الكرة في مصر جيدة جدا، أحيانا أفضل من بعض أندية أوروبا. معلول ساعدني كثيرا حين جئت مصر. التفاهم بيننا كبير في الملعب، يعرف ماذا أريد والعكس صحيح".

ويرى أجايي أن خسارة السوبر المصري الأخير أمام الزمالك بمثابة جرس إنذار للفريق فيما تبقى من الموسم بالقول:"هذه كرة القدم، قد تفوز وقد تخسر، كان إحساسا سيئا أن تخسر المباراة، أصابنا الحزن لكن الخسارة تجعلك تدرك تقصيرك وأن عليك التحسن".

ويقضي أجايي موسمه الرابع مع الأهلي، توج مع الفريق بستة ألقاب وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين.

ومفترض أن يلعب الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن لم يتحدد بعد موعد المواجهة نظرا لتوقف كرة القدم في مصر والمغرب بسبب تفشي فيروس كورونا.

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