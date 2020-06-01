كلوب: سنكون في قمة اللياقة البدنية عند مواجهة إيفرتون

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لن يصل لمستويات بدنية عالية حاليا بعد التوقف عن التدريبات لأكثر من شهرين، محددا موعد وصول لاعبيه لقمة اللياقة البدنية.

فقد صوتت أندية الدوري الإنجليزي لصالح بروتوكول العودة والذي أتاح التدريب في مجموعات صغيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ثم العودة للتدريبات الجماعية مع تحديد موعد عودة المسابقة يوم 17 يونيو.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "لا يجب أن نكون في قمة لياقنتا الآن، نحن نسير بخطوات تصاعدية يومًا بعد يوم، ولكن يجب أن نكون في قمة لياقتنا البدنية يوم 19 أو 20 يونيو الجاري، موعد مواجهتنا ضد إيفرتون".

وينتظر ليفربول تحديد موعد مباراته الأولى بعد العودة والتي ستكون ضد جاره إيفرتون، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، يوم 19 أو 20 يونيو.

وأضاف الألماني "هدفنا هو أن نكون لائقين خلال الثلاثة أسابيع القادمة، وسنفعل ذلك. إنها بمثابة فترة الإعداد ما قبل الموسم".

وشدد بطل دوري أبطال أوروبا 2019 "نحن لا نتوقع استراحة طويلة بين الموسمين، لذلك هذه فترة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "كان لدينا تسعة أسابيع بدون تدريب كرة القدم لأول مرة في حياتنا. كل هذا مختلف ولكنه مثير للاهتمام أيضًا. نحن نستمتع بالوضع الحالي، وهو ما يصنع الفارق، أن نعود للتواصل المباشر سويًا على أرض الملعب، وليس عبر جهاز كمبيوتر أو شاشة. إنه تقدم كبير".

وتحدث كلوب عن عودة النشاط قائلا "هذا ما كنا ننتظره جميعًا. الآن نعرف ما يتعين علينا القيام به ومتى يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100%، وكيف يمكننا التدريب بكثافات مختلفة. كان ذلك مهمًا جدًا".

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن موعد استكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك يوم 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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