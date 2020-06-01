فالنسيا يستنكر اعتراف مدرب أتالانتا بالإصابة بكورونا

استنكر نادي فالنسيا اعتراف جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا أنه كان مصابا بفيروس كورونا خلال مواجهة الناديين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الفريق الإسباني في بيان:"متفاجئون من إدراك مدرب الفريق المنافس بالإصابة بالمرض، قبل المباراة بيوم وفي يوم المباراة، دون اتخاذه إجراءات وقائية مما هدد حياة كثيرين خلال وجوده في فالنسيا. المباراة جرت دون حضور الجمهور بأمر من وزارة الصحة الإسبانية خوفا من تفشي فيروس كورونا، خاصة في وجود أشخاص ينتمون لمنطقة صنفت خطيرة في ذلك الوقت".

كان فالنسيا في أمس الحاجة إلى جمهوره في 10 مارس الماضي حين استضاف أتالانتا وأمامه مهمة صعبة للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

لكن الضيوف، الذين جاءوا من مقاطعة لومبارديا الإيطالية التي انتشر فيها فيروس كورونا في ذلك الوقت، تفوقوا على أنفسهم وفازوا 4-3 ليصبح مجموع المواجهتين في صالحهم بنتيجة 8-4.

وعبر أتالانتا للدور ربع النهائي في أول مشاركة بتاريخه في البطولة القارية منتظرا منافسه المقبل.

ولا تزال هناك 4 مباريات لم تلعب بعد في ثمن نهائي البطولة التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأهل للدور ربع النهائي كل من أتالانتا ولايبزيج وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد.

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