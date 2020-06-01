تقرير: مشاركة طبيعية لثلاثي يوفنتوس الذي أصيب بكورونا.. وبرتوكول خاص لـ ديبالا

يشارك ثلاثي يوفنتوس بليز ماتويدي وباولو ديبالا ودانييلي روجاني بصورة طبيعية في تدريبات الفريق بعد التعافي من فيروس كورونا.

وكان الثلاثي قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا لكن أعلن النادي الإيطالي تعافيهم تماما.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن الثلاثي أجرى فحوصات دقيقة لمعرفة حالتهم بعد التعافي.

وكان هنالك تحقيق طبي يشير إلى معاناة مرضى فيروس كورونا من مشاكل تنفسية مزمنة بعد إصابتهم.

وأوضح التقرير أن ماتويدي وروجاني لم يظهرا أي أعراض وكانت فحوصاتهم جيدة.

أما ديبالا والذي تعافى بعد 45 يوما -أكثر من المعتاد- فلايزال يخضع لضوابط صارمة كل يومين.

ويزعم التقرير أن ديبالا يتدرب بكامل طاقته مثل بقية الفريق ولا يعاني من مشاكل جسدية ولكنه يخضع لبروتوكول خاص.

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