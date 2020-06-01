تقرير: مشاركة طبيعية لثلاثي يوفنتوس الذي أصيب بكورونا.. وبرتوكول خاص لـ ديبالا

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - ميلان

يشارك ثلاثي يوفنتوس بليز ماتويدي وباولو ديبالا ودانييلي روجاني بصورة طبيعية في تدريبات الفريق بعد التعافي من فيروس كورونا.

وكان الثلاثي قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا لكن أعلن النادي الإيطالي تعافيهم تماما.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن الثلاثي أجرى فحوصات دقيقة لمعرفة حالتهم بعد التعافي.

أخبار متعلقة
تقرير إيطالي: يوفنتوس سيعرض رابيو على يونايتد لاستعادة بوجبا تقرير: يوفنتوس وروما يتنافسان على ضم بيدرو موندو تكشف 3 أسباب دفعت أرتور ميلو لرفض عرض يوفنتوس موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يحاول ضم ديمبيلي ويضيف فيدال لقائمته

وكان هنالك تحقيق طبي يشير إلى معاناة مرضى فيروس كورونا من مشاكل تنفسية مزمنة بعد إصابتهم.

وأوضح التقرير أن ماتويدي وروجاني لم يظهرا أي أعراض وكانت فحوصاتهم جيدة.

أما ديبالا والذي تعافى بعد 45 يوما -أكثر من المعتاد- فلايزال يخضع لضوابط صارمة كل يومين.

ويزعم التقرير أن ديبالا يتدرب بكامل طاقته مثل بقية الفريق ولا يعاني من مشاكل جسدية ولكنه يخضع لبروتوكول خاص.

طالع أيضا

مرتضى: اقتربنا من ثنائي أجنبي

مصيلحي: الخطيب خائف من عودة الدوري

آل الشيخ يقاضي عضو الأهلي

إعلان مواعيد الدوري الإسباني

في الجول يكشف تصور اتحاد الكرة لاستئناف النشاط

النقاز: مصدوم من ساسي والزمالك ملك لمرتضى فقط

يوفنتوس فيروس كورونا ديبالا ماتويدي روجاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاسكو دي جاما يعلن إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا 3 دقيقة | أمريكا
فالنسيا يستنكر اعتراف مدرب أتالانتا بالإصابة بكورونا 15 دقيقة | أوروبا
تقرير: مشاركة طبيعية لثلاثي يوفنتوس الذي أصيب بكورونا.. وبرتوكول خاص لـ ديبالا 23 دقيقة | أوروبا
تقرير - محامي الترجي مدافعا عن فريقه: التأكد من عمل الفيديو مسؤولية كاف 33 دقيقة | إفريقيا
أجايي يجيب.. ما الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي دوري الأبطال 53 دقيقة | مصر
مرتضى: أري بابل لـ الزمالك؟ اقتربنا من ثنائي أجنبي.. وحاسبنا المتسبب في أزمة بوطيب 9 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: الخطيب خائف من عودة الدوري.. وموقف ضم صالح جمعة 10 ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد السكندري: شرطان للتفكير في الموافقة على عودة الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 الأهلي يعاقب جونيور أجايي
قد ينال إعجابك