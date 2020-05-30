عاشور يحكي عن خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على مباراة اعتزاله

سرد حسام عاشور قائد النادي الأهلي القصة الكاملة لخلافه مع إدارة النادي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تفاصيل مباراة اعتزاله.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

في البداية حرص عاشور على تذكير الجماهير أنه "منذ تواجدي في النادي لمدة 16 عاما لم أفتعل أي أزمة في الأهلي. كنت أخلص في عملي وأعطي كل طاقتي للأهلي".

واعتذر عاشور للجماهير بسبب "أعذروني على حديثي بهذا الشكل، فأنا مُتأثر للغاية بكل ما حدث".

وأوضح خلال ظهوره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) "الضغط كان كبيرا للغاية علي ولا أعرف سبب ذلك. لم أفعل أي شيء سيء ولم أطلب طوال مسيرتي مع الأهلي، أي شيء على الإطلاق".

وعاد عاشور بالذاكرة للوراء ليحكي ما حدث في جلسة إخطاره بعدم التجديد له، قائلا: "ما عُرض علي لم يكن سهلا على الإطلاق. الأهلي أخبرني بالاعتزال والانضمام لقناة النادي إلى جانب قضاء فترة معايشة في الخارج، وطلبت مهلة للتفكير. الأمر كان صعبا للغاية علي لأنني أقدر على ممارسة الكرة لمدة 3 سنوات أخرى".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد ذلك بفترة طويلة، الأهلي تحدث معي وأخبرني بأن تركي آل الشيخ سيتكفل بالأمر بالكامل وسيتولى ملف اعتزالي، وأخبروني; ما رأيك في ذلك؟".

وأردف "هذا الكلام كان بعد مدة من تفكيري في عرض النادي بالاعتزال".

وكشف عاشور "تواصلت مع تركي آل الشيخ بطلب من الأهلي من أجل تنظيم مهرجان اعتزال يليق باسمي وقيمتي وتاريخي مع النادي".

وشدد "الأهلي هو من أخبرني بالتواصل مع تركي آل الشيخ وليس أنا من فعل ذلك من نفسي".

وحكى عاشور ما حدث في آخر 48 ساعة وتسبب في الأزمة مع إدارة الأهلي، مشيرا إلى "تم الاتفاق على كل شيء مع تركي آل الشيخ ومع النادي، على أن يُشارك الأهلي في لقاء الاعتزال. النادي طلب إرسال خطاب يفيد بأن النادي سيشارك في مهرجان اعتزال. قمت بصياغة الخطاب ووقعت عليه ووقع عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، وأرسلته لمحمد مرجان (إداري الأهلي)، وفي اليوم التالي أعاد لي الخطاب مجددا".

واستمر "كل شيء كان يسير بشكل طبيعي جدا وسجلت رسالة شكر لكل لاعبي الأهلي وإدارة النادي وكل المدربين وكل من ساندني خلال مسيرتي وكذلك لتركي آل الشيخ. رسالة شكر للجميع وكل شيء كان جاهزا للإعلان الرسمي".

واستكمل "محمد جمال العاصي أخبر جمال جبر (مدير المركز الإعلامي في الأهلي) بأن يرسل له خطاب الشكر قبل أن يُنشر كرتوش أخيرة قبل إعلان كل الأطراف لتفاصيل اعتزالي".

الأمور كانت تسير بشكل طبيعي للغاية، وفقا لـ عاشور، إذا ماذا حدث ليتوقف كل شيء؟

أوضح قائد الأهلي صاحب الـ 34 عاما "منذ الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل ولم نتلق أي رد من جمال جبر. تحدثنا معه عن سبب عدم إرساله الخطاب ليخبرنا عن عدم تلقيه أي رد من محمود الخطيب رئيس النادي، ومرة يخبرنا بأن الخطيب في الساحل الشمالي وليس في القاهرة، ومرة أخرى يخبرنا بأن حفيد الخطيب انتقل للمستشفى".

واستدرك "أتمنى كل السلامة لحفيد الخطيب بكل تأكيد".

وعاد ليكمل حديثه "أقسم بالله هذا ما حدث. كل شيء كان يسير بشكل طبيعي ثم توقف كل شيء. لماذا حدث ذلك عندما طُلب إرسال خطاب الشكر أو صيغة الشكر؟ لا أفهم لماذا حدث ذلك. الكل يعرف من هو عاشور، وقيمة عاشور، والمتضرر الوحيد الآن هو عاشور".

وواصل عاشور حديثه قائلا: "كل ما أطلبه فقط هو إقامة مباراة اعتزالي بشكل طبيعي وتسير الأمور بسلاسة وهدوء. هذا من الأساس كان طلب الأهلي، ووافقت على ذلك بالاعتزال".

واستنكر عاشور ما وصفه بـ"حملة السب والقذف" مشيرا إلى "لا أهتم بمن يسب ومن يُشعل الأمور. أريد فقط أن يسير كل شيء بشكل طبيعي. لم أفعل أي شيء سيء لأي أحد".

ووجه عاشور رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ، قائلا: "تركي آل الشيخ مشكورا سيتكفل بكل شيء بخصوص اعتزالي وباتفاق مع الأهلي. لم أفعل ذلك من دماغي، بل الأهلي من طلب مني ذلك. تركي كان سيتولى إرسال بعثة الأهلي بطائرة خاصة للبلد التي كانت ستشهد مباراة اعتزالي، تركي يريد المساعدة ولا أفهم لمصلحة من يحدث ذلك؟".

وتابع "أبسط حق من حقوقي هو إقامة مباراة اعتزال لي، تليق بتاريخي وقيمتي مع الأهلي. أعذروني على انفعالي ولكنني لم أتسبب في أي شيء سيء للأهلي ليحدث معي ذلك".

🎥حسام عاشور يحكي عن خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على مباراة اعتزاله (hossam_ashour.25/IG) pic.twitter.com/SEsnd8bJ89 — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2020

ولعب حسام عاشور مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 وحتى 2020.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

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