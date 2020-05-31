تقرير مغربي: الشباب السعودي يغري أزارو براتب ضخم

يسعى نادي الشباب السعودي لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الشباب

وقالت صحيفة هيسبريس المغربية إن الشباب بدأ مفاوضاته مع المهاجم المغربي من أجل الاتفاق معه.

وأوضح التقرير أن أزارو رفض عرضا مقابل راتب سنوي قدره مليون دولار من الشباب السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الشباب السعودي أغرى أزارو برفع الراتب إلى مليون و200 ألف دولار.

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وينتظر الشباب السعودي موافقة أزارو قبل إرسال عرض رسمي إلى الأهلي.

وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

وانضم أزارو صاحب الـ 24 عاما إلى الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقب الدوري مرتين والسوبر المصري مرة مع الأهلي.

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