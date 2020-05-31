في الدرجة الثانية - بيان مشترك بين أندية المظاليم للمطالبة بإلغاء الموسم الكروي

أصدرت مجموعة كبيرة من أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بيانا مشتركا بشأن استكمال النشاط الكروي في مصر.

وعقد عدد كبير من مسؤولي أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة اجتماعا وديا في مقر نادي الترسانة اليوم الأحد.

وجاء نص البيان كالآتي:

"نحيط سيادتكم علما أننا وامتثالا لتعليمات الدولة وإيمانا بأن كل مباريات كرة القدم لا تساوى حياة فرد من أفراد منظومتها وهو المبدأ الذى اكد عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشددا على حتمية الأخذ به وكذلك حرصا كبيرا منا على التفاعل الإيجابي مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة كورونا التي يؤكد الأطباء أنها في طريقها إلى الذروة حمى الله مصر وأهلها من شرها".

"فإننا ومن هذه الدوافع التي تعد طارئا قهريا نعلن رغبتنا الواضحة في عدم استكمال الموسم الكروي حفاظا على أرواح أفراد المنظومة التي تشمل 597 نادى و17910 لاعب و23880 مدرب وإدارى بواقع 18 ناد دوري ممتاز و37 ناد ممتاز ب 167 ناد درجة ثالثة و376 ناد درجة رابعة، علما بان الموسم الحالي لا يزال تتبقى أكثر من نصف منافساته بواقع 429 مباراة منها 153 ممتاز و90 درجة تانية و66 درجة ثالثة و30 درجة رابعة و9 كأس مصر بخلاف مباريات دورات الترقي وهو ما يعنى جدولا مكدسا وتقارب زمنى مخيف بين كل مباراة وأخرى بما يعرض كثير من أفراد المنظومة للخطر مهما كانت الاحتياطات الاحترازية التي نشكر للدولة جهدها وحرصها في هذه الصدد".

"وعليه فإننا نكرر مطلبنا الجماعي بعدم استكمال الموسم والبدء للترتيب في هدوء للموسم المقبل مع الاحتفاظ بكامل حقنا كأندية في اللجوء الى السيد الدكتور معالى رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب والسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اللجنة الأوليمبية وكذا اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم في مصر مع التنبيه على ضرورة الآتي:

1- الأندية لا تملك إمكانيات الاحترازات والاحتياطات التي تضمن سلامة أفراد المنظومة.

2- حامل واحد للفيروس ربما يتسبب في تفشى الأزمة وسط الآلاف من مجرد مباراة واحدة.

3- استحالة منع احتكاك وتخالط اللاعبين أثناء المباريات.

4- المردود المنتظر لا يمثل دافعا لاستئناف الموسم في هذه الظروف التي يعانى فيها العالم كله.

5- استحالة توفير طبيب عدوى متخصص من وزارة الصحة للانضمام لكل جهاز طبى في كل فريق.

6- ضرورة الحفاظ على حق الأندية المتصدرة إما بالتتويج أو بالتأهل للدرجات الأعلى كحق لا يجب إجحافه.

7- العمل بمبدأ الأولويات في الظروف الطارئة والذى يعنى منطقيا " الحياة أهم من المباراة ".

8- أخيرا ننوه أن الأندية وبعد اجتماع اليوم الذى ضم عددا من أندية الدرجات المختلفة ممتاز وممتاز ب ودرجة ثانية وثالثة ورابعة بمراعاة كاملة لكل معايير البعد والسلامة وخرجنا بهذا البيان بالإجماع مع الإشارة الى اعتبار الاجتماع في حالة انعقاد دائمة لحين الفصل في القضية.

من جانبه قال نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـFilGoal.com: "وجهة نظر كل الحضور هي عدم استكمال الموسم الرياضي نظرا للتكلفة المادية الكبيرة بعد توقف كرة القدم".

وقال أيضا شريف شعبان مدير الكرة بنادي سوهاج لـFilGoal.com: "مازلنا في حالة انعقاد مستمر وسنلجأ لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، لكي يكون هناك قرارا لمساعدة الأندية، حيث يتبقى 429 مباراة وكل ناد يحتاج إلى مليوني جنيه".

وقال أيضا جمال الصيرفي رئيس نادي بيلا لـFilGoal.com: "نسعى لعقد جمعية عمومية في أقرب وقت لتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة".

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