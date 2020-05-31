برباتوف: بايرن المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال

الأحد، 31 مايو 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ - تشيلسي - دوري أبطال أوروبا

يتوقع ديميتار برياتوف مهاجم منتخب بلغاريا السابق أن يتوج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال برباتوف في تصريحات لموقع بيت فير: "إذا نظرت إلى دوري الأبطال هذا الموسم فأنا أرجح كفة بايرن ميونيخ لحصد اللقب في حالة استكمال البطولة".

دوري أبطال أوروبا توقف مثلما توقفت معظم المنافسات الرياضية بسبب إنتشار فيروس كورونا حول العالم منذ مارس الماضي.

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وأكمل "لا أعلم كيف سيكون تأثير التوقف على الجميع، لكن ربما يكون التفوق لبايرن لأن الفريق يلعب كرة القدم الآن ويستعيد لياقة المباريات، ولذلك أعتقد أنه المرشح الأقوى للفوز باللقب".

بايرن انتصر بنتيجة 3-صفر على تشيلسي في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال في فبراير الماضي قبل تأجيل مباراة الإياب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق "فريق بايرن محل إعجاب دائما لأنه يقدم أداء متميزا ويملك بعض اللاعبين الكبار".

وأتم "أسلوب الفريق في الفوز على تشيلسي بالمباراة الأخيرة كان رائعا، لقد تغلب على البلوز بكل سهولة".

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