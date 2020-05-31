الزمالك: محام إيطالي يتولى قضية "نادي القرن".. يكفينا شرف المحاولة

الأحد، 31 مايو 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

شدد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك على تمسك ناديه بالمطالبة بالحصول على لقب "نادي القرن الإفريقي" الذي ناله غريمه الأهلي في 2001.

وصرح أنور خلال استضافته عبر إذاعة (أون سبورت) "إعادة حق لنا، أمر مشرف وواجب على مجلس الإدارة، يكفينا شرف المحاولة حتى إن لم ننجح، وإلا لما فتحنا الملف من الأساس".

وأضاف "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ الاتحاد الإفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: الشباب السعودي يغري أزارو براتب ضخم إلى يونايتد؟ ساؤول: سأعلن فريقي الجديد خلال 3 أيام أمين صندوق المصري لـ في الجول: تواصلنا مع التوأم للوصول إلى حل ودي تقرير: لاعب ليفربول الشاب رفض عرض سيرخيو راموس بسبب واقعة صلاح

وأشار "نجمع الملفات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها، ونرتب أوراقنا بملف كامل يضمن حقوق نادي الزمالك".

وتابع حمادة أنور "سواء كان القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن".

وأوضح في ختام تصريحاته "لدينا محام إيطالي يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى قضية نادي القرن".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

طلعت يوسف: استكمال الدوري يفسد الموسم الجديد

الزمالك يغير لافتة "نادي القرن الحقيقي"

الأهلي: الخطيب اجتمع باللجنة القانونية تمهيدا لاجتماع مجلس الإدارة

رسميا - باريس يضم إيكاردي نهائيا

ميسي: كرة القدم لن تكون مثل السابق

وائل جمعة: لا فضل لأحد على الأهلي

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
برباتوف: بايرن المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال 18 دقيقة | أوروبا
الزمالك: محام إيطالي يتولى قضية "نادي القرن".. يكفينا شرف المحاولة 37 دقيقة | مصر
تقرير مغربي: الشباب السعودي يغري أزارو براتب ضخم 45 دقيقة | مصر
إلى يونايتد؟ ساؤول: سأعلن فريقي الجديد خلال 3 أيام 53 دقيقة | أوروبا
أمين صندوق المصري لـ في الجول: تواصلنا مع التوأم للوصول إلى حل ودي ساعة | مصر
تقرير: لاعب ليفربول الشاب رفض عرض سيرخيو راموس بسبب واقعة صلاح ساعة | المحترفون
طلعت يوسف: استكمال الدوري يفسد الموسم الجديد 2 ساعة | مصر
الزمالك يغير لافتة "نادي القرن الحقيقي" 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك
قد ينال إعجابك