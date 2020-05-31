الزمالك: محام إيطالي يتولى قضية "نادي القرن".. يكفينا شرف المحاولة

شدد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك على تمسك ناديه بالمطالبة بالحصول على لقب "نادي القرن الإفريقي" الذي ناله غريمه الأهلي في 2001.

وصرح أنور خلال استضافته عبر إذاعة (أون سبورت) "إعادة حق لنا، أمر مشرف وواجب على مجلس الإدارة، يكفينا شرف المحاولة حتى إن لم ننجح، وإلا لما فتحنا الملف من الأساس".

وأضاف "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ الاتحاد الإفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999".

وأشار "نجمع الملفات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها، ونرتب أوراقنا بملف كامل يضمن حقوق نادي الزمالك".

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وتابع حمادة أنور "سواء كان القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن".

وأوضح في ختام تصريحاته "لدينا محام إيطالي يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى قضية نادي القرن".

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