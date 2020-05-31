تقرير: لاعب ليفربول الشاب رفض عرض سيرخيو راموس بسبب واقعة صلاح

رفض هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب، عندما كان في فولام، مقابلة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب "ما فعله الأخير مع محمد صلاح"، وفقا لما ذكره موقع ذا أثلتيك.

وكشف الأخير أن اللاعب كان من المفترض أن يقابل راموس لإقناعه بالقدوم إلى ريال مدريد لكنه رفض.

وبلغ إليوت مؤخرا 17 عاما وانتقل إلى ليفربول بعد تألقه مع شباب فولام ويعتبر من أبرز المرشحين للمشاركة مع الفريق الأول.

وأوضح التقرير أن اللاعب كان لديه عدد من الخيارات المتاحة عندما استعد لمغادرة فولام وعروض من أندية كبرى بينها ريال مدريد.

وكان ريال مدريد - وفقا لـ ذا أتليتك - منح إليوت وعائلته جولة في ملعب سنتياجو برنابيو ومجمع التدريب في النادي ليقدموا عرضا للاعب الشاب لمقابلة راموس قائد الفريق الأول.

وقال إليوت وقتها وفقا لذا أتليتك: "لا، لا بأس، شكرا، فأنا لا أحبه بعد ما فعله بمحمد صلاح".

وكان سيرخيو راموس قد تسبب في إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 وخروجه مبكرا من المباراة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 3-1 أمام ليفربول.

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