كل العينات سلبية في رابع اختبارات الدوري الإنجليزي لفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:26

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن عينات الاختبار الرابع لفيروس كورونا كانت جميعها سلبية.

وفي إطار سعيها لاستئناف البطولة، تجري الرابطة اختبارات على كل المنتمين للأندية العشرين المشاركة في المسابقة.

وفي آخر اختبار، والذي تم يومي الخميس والجمعة، لم تتضح إصابة أي شخص بين 1130 فردا خضعوا للاختبار.

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بينما في الاختبارات الثلاثة السابقة تبين إصابة 12 شخصا بكورونا.

ودوري الدرجة الثانية ظهرت 10 عينات إيجابية تنتمي لثمانية أندية مختلفة، من إجمالي 1058 فردا خضعوا للاختبار.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

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