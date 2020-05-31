تقرير تركي: النني رفض تخفيض راتبه في بشيكتاش

قالت صحيفة فاناتيك التركية إن محمد النني لاعب مصر، والمعار من أرسنال إلى بشيكتاش، رفض تخفيض راتبه عن شهري إبريل ومايو.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وأشارت إلى أن إدارة النادي التركي اجتمعت مع لاعبي الفريق لاقتراح تخفيض أجورهم عن الشهرين اللذين شهدا توقف كرة القدم في تركيا.

وكتبت أن معظم اللاعبين وافقوا على المقترح لكن النني (27 عاما) رفض.

ويلعب النني في بشيكتاش معارا من أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري.

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ومثل معظم الدوريات في العالم، توقف الدوري التركي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا لكنه سيستأنف في 12 يونيو المقبل.

وتتبقى 8 جولات في البطولة ويحتل بشيكتاش المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن ترابزونسبور المتصدر.

والمنافسة قوية على اللقب بين الأخير وإسطنبول باشاكشهير وجالاتاسراي وسيفاسبور.

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