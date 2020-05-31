رئيس الوداد: تعرضنا لأكبر سرقة في تاريخ الكرة.. لم ننسحب أمام الترجي

يرى سعيد الناصيري أن حصول الترجي على لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2019 بنهائي رادس الشهير أمام الوداد بأنه غير مستحق وأكبر سرقة في تاريخ الكرة.

ووفقا لموقع le360 المغربي فأدلى سعيد الناصيري رئيس الوداد بشهادته أمام المحكمة الرياضية الدولية يوم الجمعة في القضية المعروفة باسم نهائي رادس.

وكشف مصدر مقرب من محيط الوداد وفقا للموقع المغربي، أن سعيد الناصيري أوضح لأعضاء هيئة المحكة الرياضية أن فريقه تعرض لظلم كبير من جانب مسؤولي الترجي التونسي، مبرزا أن هذا الأخير حاز لقبا غير مستحقا معتبرا تتويجه أنه أكبر سرقة في تاريخ كرة القدم.

وأضاف المصدر "شدد رئيس الوداد في شهادته أن فريقه حرص على توفير كل الشروط التي تليق بنهائي قاري وكانت تقنية الفيديو حاضرة في الذهاب لكن غابت بالإياب مع انعدام الأمن".

وأضاف الناصيري في شهادته "لم ننسحب من المباراة بل طالبنا بإعادة الهدف بتقنية الفيديو، وعندما أردنا العودة تفاجأنا بإقتحام رجال الأمن للملعب".

وتابع "واجهنا كم كبير من السباب من قبل رئيس الترجي و لعل شهادة رئيس الكاف كافية من دون أن أمدكم بالتسجيلات".

وتشير التقارير المغربية إلى شهادة أحمد أحمد رئيس الكاف وبكاري جاساما حكم المباراة لصالح الوداد.

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