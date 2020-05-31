زميله في تشيلي: فيدال يريد الانتقال إلى بوكا جونيورز

قال جاري ميديل لاعب بولونيا ومنتخب تشيلي إن مواطنه أرتورو فيدال يتمنى اللعب لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وصرح ميديل لـRadio Continental "فيدال يريد الذهاب إلى بوكا، سواء معي أو بدوني".

وأتم "يحب بوكا ويحترق شوقا للانتقال له".

ولا يزال مستقبل فيدال مجهولا مع نادي برشلونة في ظل عدم ممانعة الأخير في رحيل اللاعب.

لكن فيدال صرح في وقت قريب بأنه لا يريد الرحيل عن الفريق الكاتالوني.

ويتدرب فيدال رفقة زملائه استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني في 13 يونيو المقبل.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

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