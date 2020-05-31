رغم فارق الـ10 نقاط.. مدرب بايرن: لم نحسم لقب الدوري

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف في مرمى فرانكفورت

يعتقد هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه لم يحسم لقب الدوري الألماني حتى الآن رغم الفارق الكبير في الصدارة لصالح فريقه.

وانتصر الذفريق البافاري على فورتونا دوسلدورف ليبتعد في الصدارة بفارق عشر نقاط كاملة عن بروسيا دورتموند الوصيف قبل مباراته ضد بادربورن الأحد.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف الرئيسي لبايرن في كل موسم هو الفوز باللقب".

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وأضاف "نحن قريبون من بلوغنا هذا الهدف الآن، ولكن الأمور لم تحسم بعد".

ويتبقى 5 جولات فقط من عمر الدوري الألماني، الذي استكمل في منتصف مايو بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكمل مدرب بايرن "كان من المهم أن نتبع فوزنا على بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي بفوز جديد أمام دوسلدورف".

وحقق بايرن فوزًا كاسحا بخماسية نظيفة على فورتونا دوسلدورف في أليانتس أرينا ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعن اللقاء أوضح "لقد سيطرنا على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد للغاية بمردود اللاعبين. كنا حاسمين أمام المرمى ولم نسمح للمنافس بخلق أية فرص حقيقية".

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