تقرير: سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من منزل رياض محرز

السبت، 30 مايو 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - ليفربول

تعرض الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي لعملية سطو على منزله.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن اللصوص سرقوا 3 ساعات تزيد قيمتها على 300 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 50 ألفا جنيه نقدا وقمصان كرة قدم نادرة لتصل قيمة المسروقات إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

بيان الشرطة الإنجليزية جاء كالآتي: "في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 24 أبريل، تم استدعاء الشرطة للإبلاغ عن تعرض أربع شقق منفصلة للسرقة في مبنى بوسط المدينة".

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محرز سجل الموسم الجاري 7 اهداف وصنع 8 في الدوري الإنجليزي.

ويستعد السيتيزينز لاستئناف الدوري الإنجليزي بمواجهة أرسنال في 17 يونيو المقبل.

ولا تعد تلك حالة السرقة الأولى للاعبي الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وتعرض الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنام للسرقة والإصابة أثناء اعتداء أحد اللصوص عليه (طالع التفاصيل).

وسبقه زميله في الفريق، الهولندي يان فيرتونخين الذي تعرض منزله للسرقة أثناء خوضه مباراة ريد بول لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن حاول مجهولون سرقة واعتداء على الألماني ميسوت أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك لاعبا أرسنال الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

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