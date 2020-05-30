أنتوي يُجيب.. هل يرغب في الرحيل عن بيراميدز

السبت، 30 مايو 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - جون أنتوي

كشف الغاني جون أنتوي مهاجم نادي بيراميدز حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنتوي: "ما قيل ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة FMIG الغانية "لا أفكر في الرحيل عن بيراميدز لأي فريق".

أخبار متعلقة
تقرير غاني: أنتوي يفكر في الرحيل عن بيبراميدز.. وموقف الأهلي والزمالك تقرير تونسي: بيراميدز في محادثات مع مهاجم النجم الساحلي بيراميدز: لم يفاوضنا أي فريق لضم لاعبينا.. وهدفنا دوري الأبطال رمضان صبحي يوضح حقيقة عرض بشكتاش واتصالات بيراميدز

وتابع "مستمر مع بيراميدز ويتبقى لي موسمين في عقدي معهم ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق".

وزعم موقع (غانا ويب) في وقت سابق تفكير أنتوي في الرحيل عن بيراميدز.

وأشار التقرير إلى تفكير أنتوي بالرحيل عن الدوري المصري بالكامل والتوجه لأحد الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات المقبلة. (طالع التفاصيل)

ولعب صاحب الـ 27 عاما 14 مباراة تحت قيادة المدرب الكرواتي تشاتشيتش، من بينهم 5 مباريات كبديل.

وسجل أنتوي 8 أهداف هذا الموسم وصنع 3 خلال ظهوره في 29 مباراة مع بيراميدز.

منذ انضمامه لـ بيراميدز في 2019، وظهر أنتوي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

صلاح رابع لاعب كرة قدم حصولا على أجر في العالم

كلوب لا يبالي بالاحتفال بلقب الدوري في ملعب غير أنفيلد

مدرب برشلونة يخشى الـ"5 تبديلات"

مواعيد مباريات السبت الكروي

محرز يتحدث عن مقارنته بصلاح

الأهلي يعاقب لاعبه

في الدوري جون أنتوي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوف: الكرة الألمانية هي الأفضل في أوروبا حاليا 15 دقيقة | أوروبا
مدرب الوداد السابق لـ في الجول: أُرحب بتدريب الإسماعيلي ولكن 19 دقيقة | الدوري المصري
شادي ريحان.. حكم درجة ثانية وشيف في مطعم وحلم "شيف دولي" 38 دقيقة | مصر
رانييري يحظر التدخلات بين اللاعبين في مران سامبدوريا ساعة | أوروبا
فولفسبورج يسقط تحت أنظار مرموش.. وبريمن يواصل نتائجه الإيجابية ويزيد جراح شالكه ساعة | أوروبا
أنتوي يُجيب.. هل يرغب في الرحيل عن بيراميدز ساعة | الدوري المصري
إصابة أول رياضية عراقية بفيروس كورونا 2 ساعة | الوطن العربي
رسميا – السماح بالتدريبات الجماعية كاملة العدد في إسبانيا 5 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 4 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك
قد ينال إعجابك