أنتوي يُجيب.. هل يرغب في الرحيل عن بيراميدز

كشف الغاني جون أنتوي مهاجم نادي بيراميدز حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنتوي: "ما قيل ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة FMIG الغانية "لا أفكر في الرحيل عن بيراميدز لأي فريق".

وتابع "مستمر مع بيراميدز ويتبقى لي موسمين في عقدي معهم ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق".

وزعم موقع (غانا ويب) في وقت سابق تفكير أنتوي في الرحيل عن بيراميدز.

وأشار التقرير إلى تفكير أنتوي بالرحيل عن الدوري المصري بالكامل والتوجه لأحد الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات المقبلة. (طالع التفاصيل)

ولعب صاحب الـ 27 عاما 14 مباراة تحت قيادة المدرب الكرواتي تشاتشيتش، من بينهم 5 مباريات كبديل.

وسجل أنتوي 8 أهداف هذا الموسم وصنع 3 خلال ظهوره في 29 مباراة مع بيراميدز.

منذ انضمامه لـ بيراميدز في 2019، وظهر أنتوي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

صلاح رابع لاعب كرة قدم حصولا على أجر في العالم

كلوب لا يبالي بالاحتفال بلقب الدوري في ملعب غير أنفيلد

مدرب برشلونة يخشى الـ"5 تبديلات"

مواعيد مباريات السبت الكروي

محرز يتحدث عن مقارنته بصلاح

الأهلي يعاقب لاعبه