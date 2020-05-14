إصابة ديلي آلي أثناء عملية سطو على منزله

أصيب الإنجليزي ديلي آلي لاعب وسط توتنام خلال عملية سطو على منزله في شمال لندن.

ديلي ألي النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

واقتحم رجلان منزل اللاعب حيث يتواجد رفقة أشقائه وتعرض لإصابة في الوجه لكنها ليست إصابة خطيرة قبل هروبهما.

ونشر آلي لاعب الديوك اللندنية عبر تويتر: "تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن، أقدر الدعم".

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

وسرق اللصوص مجوهرات وساعات وفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية.

وتراجع الشرطة الإنجليزية لقطات الفيديو من أجل تحديد هوية اللصوص.

وقالت الشرطة: “تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 00:35 يوم الأربعاء 13 مايو للإبلاغ عن سرقة في عنوان سكني في بارنت".

"دخل رجلان إلى العقار وسرقوا أشياء من المجوهرات، بما في ذلك الساعات، قبل أن يفروا".

"أصيب أحد المقيمين في العقار البالغ من العمر 20 عاما، بإصابة طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة إلى علاج في المستشفى. لا اعتقالات، التحقيقات مستمرة".

وقال المتحدث باسم توتنام: "لقد قدمنا دعمنا للاعب وأولئك المعزولين معه، نحن نشجع أي شخص لديه أي معلومات لمساعدة الشرطة في تحقيقهم على المضي قدما".

ولا تعد محاولة سرقة منزل ديلي آلي الأولى بين لاعبي الدوري الإنجليزي إذ سبقه زميله في الفريق، الهولندي يان فيرتونخين الذي تعرض منزله للسرقة أثناء خوضه مباراة ريد بول لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن حاول مجهولون سرقة واعتداء على الألماني ميسوت أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك لاعبا أرسنال الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

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وسبق أن حاول مجهولون سرقة واعتداء على الألماني ميسوت أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك لاعبا أرسنال الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.