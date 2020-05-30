فولفسبورج يسقط تحت أنظار مرموش.. وبريمن يواصل نتائجه الإيجابية ويزيد جراح شالكه

السبت، 30 مايو 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

أندريه سيلفا - إينتراخت فرانكفورت - الدوري الألماني

تحت أنظار المصري عمر مرموش، سقط فولفسبورج بهدفين مقابل هدف أمام إينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

المهاجم المصري الشاب الذي ظهر كبديل أمام فولفسبورج الجولة الماضية جلس طيلة الـ 90 على مقاعد البدلاء.

فوز فرانكفورت أنهى به سلسلة النتائج السلبية للفريق الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري الألماني، فيما واصل فولفسبورج مشواره المتذبذب في الجولات الخمسة الأخيرة بين فوز وخسارة.

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الشوط الأول انتهى بتقدم فرانكفورت بهدف من أندريه سيلفا في الدقيقة 27 سجله البرتغالي من علامة الجزاء، هدف هو الثالث لمهاجم ميلان الإيطالي المُعار منذ استئناف النشاط في ألمانيا خلال 4 مباريات، والسابع له في الدوري الألماني.

وسجل السويسري كيفين مبابو هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض برأسية في الدقيقة 58 مستفيدا من عرضية ماكسمليان أرنولد.

الضيوف أجروا عدة تغييرات أسفرت عن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85 عن طريق الياباني دياتشي كامادا.

فوز ارتقى بالنسور إلى المركز الـ 12 مبتعدا قليلا عن مقاعد الهبوط برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 42 نقطة في المركز السادس.

شالكة × فيردر بريمن

يواصل فيردر بريمن الاستفاقة عقب استئناف النشاط الرياضي، فبعد الخسارة من باير ليفركوزن بنتيجة 4-1، استطاع الفريق حصد 7 نقاط من 3 مباريات بفوزين وتعادل.

وهو نفس العدد من النقاط استطاع الفريق الأخضر حصده في 12 مباراة سابقة بين يناير ومارس الماضي.

بينما فشل شالكه في الفوز منذ 17 يناير الماضي إذ خسر 7 مباريات –منها المباريات الأربعة الأخيرة- من أصل 12 مباراة الأخيرة له في الدوري الألماني.

وظهر الأمريكي ويستون ماكيني لاعب وسط شالكه مرتديا شارة "العدالة لـ جورج" في المباراة، دعما للمواطن الأمريكي الذي توفي منذ أيام على يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينابوليس.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 32 عن طريق ليوناردو بيتنكورت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى.

محاولات الرويال بلوز –شالكه- لم ترق لإدراك التعادل، ليرتفع رصيد بريمن إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بينما ظل رصيد شالكه 37 نقطة في المركز العاشر.

هيرتا برلين × أوجسبورج

وحقق فريق العاصمة الفوز بنتيجة 2-0 على أوجسبورج بفضل هدف الجناح الهولندي جافيرو ديلريسون في الدقيقة 23 من الشوط الأول مستفيدا من متابعة كرة مرتدة من يد الحارس سجلها بكل هدوء في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، عزز البولندي شيشتوف بيونتيك النتيجة بهدف ثان أنهى به اللقاء.

هدف هو الثالث لمهاجم ميلان السابق في الدوري الألماني منذ انضمامه في يناير الماضي.

فوز رفع رصيد هيرتا إلى النقطة 38 في المركز التاسع خلف فرايبورج الذي يتفوق بفارق الأهداف.

بينما صار أوجسبورج مهددا من مثلث الهبوط بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 14.

ماينز × هوفنهايم

عاد هوفنهايم بـ 3 نقاط هامة تقربه أكثر من صراع المقاعد الأوروبية من ملعب أوبل أرينا معقل ماينز.

السويسري ستيفن زوبير أهدر ركلة ترجيح في الشوط الأول في الدقيقة 27.

لكن البديل التوجولي إيلاص بيباو سجل هدف الفوز في الدقيقة 43 بعد 6 دقائق فقط من نزوله كبديل.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، فارتفع رصيد هوفنهايم إلى 42 نقطة متساويا مع فولفسبورج في المركز السابع.

بينما ظل ماينز في المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

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