المنياوي: لا أعلم سبب رحيلي.. والإسماعيلي أولوية لـ فخر الدين بن يوسف

لا يعلم صبري المنياوي مدير الكرة السابق بالإسماعيلي سبب رحيله حتى الآن عن النادي.

وقدم الإسماعيلي الشكر منتصف الشهر الجاري لمدير الكرة ومدرب الفريق السابق (طالع التفاصيل).

وقال المنياوي عبر قناة أون تايم سبورتس2: "لا أعلم سبب رحيلي الأساسي عن الإسماعيلي، لو كنت غريبا عن النادي لعرفت السبب".

وتابع "أحد أعضاء مجلس الإدارة أبلغني بقرار رحيلي، لم يرحل أحدا من الإسماعيلي غيري".

وأضاف "توفير الراتب قد يكون ضمن الاحتمالات، ووافقت ضمن الطاقم الفني واللاعبين على تخفيض راتبي بسبب توقف النشاط الرياضي".

وعن مستقبله أوضح "سأعود للعمل كمدير فني في الفترة المقبلة، واتمنى أن أعمل مع نادي وإدارة جيدة خاصة أن الأندية المصرية صعبة في التعامل مؤخرا".

وتطرق المنياوي عن مستقبل التونسي فخر الدين بني يوسف "تحدثت مع وكيله في تونس للاطمئنان على إصابته، وأبلغني أن الإسماعيلي أولوية له".

وينتهي عقد بن يوسف مع الإسماعيلي في 30 يونيو المقبل.

وحددت إدارة الدارويش مهاجم أسوان لتعويض التونسي حال رحيله (طالع التفاصيل).

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