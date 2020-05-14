إقالة صبري المنياوي من الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي توجيه الشكر لـ صبري المنياوي مدير الكرة في النادي.

مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي كشف لـ FilGoal.com عن إبلاغ النادي لـ المنياوي بقرار الاستغناء عنه اليوم الخميس.

وقدم النادي شكره للمنياوي على فترته مع الإسماعيلي، دون إبداء الأسباب حول رحيله.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى تفكير إدارة النادي لإجراء بعض التغييرات والتعديلات على الجهاز الفني للفريق.

ويتولى الفرنسي ديديه جوميز مسؤولية قيادة الإسماعيلي منذ يناير الماضي.

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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