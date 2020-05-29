مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نستهدف أسامة جلال ومهاجم أسوان تحسبا لرحيل فخر الدين

الجمعة، 29 مايو 2020 - 15:11

كتب : ياسر الشريف

فادي فريد

كشف مصدر مسؤول في الإسماعيلي مهاجما في الدوري المصري يراقبه النادي تمهيدا للتفاوض منه، وذلك خوفا من فقدان التونسي المخضرم فخر الدين بن يوسف.

فادي فريد

النادي : أسـوان

أسامة جلال

النادي : إنبـي

الإسماعيلي

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"النادي يفكر في تدعيم الهجوم إذا رفض فخر الدين بن يوسف التجديد".

وواصل "فادي فريد لاعب أسوان أحد اللاعبين الذين نتابعهم، لاعب مميز وسنه صغيرة".

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وشارك فادي فريد (22 عاما)، المنتقل مطلع الموسم الجاري من الأهلي إلى أسوان، في 13 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 5 أهداف.

وينتهي عقد بن يوسف مع الإسماعيلي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أن النادي يرغب في التفاوض مع إنبي لضم المدافع أسامة جلال، رغم علم الدراويش بـ"المنافسة القوية للحصول على لاعب المنتخب الأولمبي".

وقالت تقارير صحفية إن الأهلي أبرز المهتمين بجلال لكن نفى إنبى تقدم الأول بعرض لضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز يستهدف التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

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فادي فريد الإسماعيلي أسامة جلال
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