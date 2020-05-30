أحمد المحمدي: التوقف يمنحنا بداية جديدة

يعتقد أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا الإنجليزي ولاعب منتخب مصر أن فترة التوقف التي حصل عليها الفريق مهمة للمساهمة في الهروب من الهبوط.

المحمدي قال لموقع "birminghammail": "أعتقد أن التوقف يمنحنا بداية جديدة لخوض المباريات العشر الأخيرة لهذا الموسم، ويمنح الجميع فرصة للبدء من جديد".

وتابع "مررنا بفترة صعبة قبل توقف الموسم، وسيسمح تلك الاستراحة لأمثال جون مكجين، وهو لاعب رئيسي بالنسبة لنا، بالعودة إلى لياقته الكاملة ومساعدتنا في المباريات الأخيرة".

وأتم "لدينا روح فريق قوية في الفريق، امتلكنا ذلك دائما، وتم بنائها من المدرب والطاقم الفني وكبار اللاعبين إلى الجميع".

ويستهل أستون فيلا مشواره بمواجهة شيفيلد يونايتد في 17 يونيو المقبل عقب استئناف النشاط في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

المحمدي خاض الموسم الجاري 19 مباراة سجل هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات بقميص الفيلانز.

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