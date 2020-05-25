تقرير غاني: أنتوي يفكر في الرحيل عن بيبراميدز.. وموقف الأهلي والزمالك

زعم موقف (غانا ويب) الغاني تفكير جون أنتوي مهاجم نادي بيراميدز، في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي تفكير أنتوي بالرحيل "لأنه ليس الخيار الهجومي الأول بالنسبة للكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز"، وفقا للتقرير الغاني.

وأشار التقرير إلى تفكير أنتوي بالرحيل عن الدوري المصري بالكامل والتوجه لأحد الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة "سيكون صعبا للغاية على أنتوى الانتقال لأي من عمالقة الدوري المصري، مثل الأهلي أو الزمالك بسبب التحديات المالية التي تواجهها الأندية بعد أزمة كورونا".

ولعب صاحب الـ 27 عاما 14 مباراة تحت قيادة المدرب الكرواتي تشاتشيتش، من بينهم 5 مباريات كبديل.

وسجل أنتوي 8 أهداف هذا الموسم وصنع 3 خلال ظهوره في 29 مباراة مع بيراميدز.

منذ انضمامه لـ بيراميدز في 2019، وظهر أنتوي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

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