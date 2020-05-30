تقرير: يوفنتوس وروما يتنافسان على ضم بيدرو

يتنافس يوفنتوس وروما على ضم بيدرو رودريجيز جناح نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيدرو النادي : تشيلسي روما يوفنتوس

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس يريد ضم بيدرو رودريجيز خلال الصيف المقبل، مستغلين انتهاء تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون يوفنتوس في منافسة مع روما لضم اللاعب الإسباني، إذ يرغب نادي العاصمة الإيطالية في ضمه أيضا.

بيدرو انضم إلى تشيلسي عام 2015 قادما من برشلونة، ليحقق معهم ألقاب الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة رفقة تشيلسي. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

صلاح رابع لاعب كرة قدم حصولا على أجر في العالم

كلوب لا يبالي بالاحتفال بلقب الدوري في ملعب غير أنفيلد

مدرب برشلونة يخشى الـ"5 تبديلات"

مواعيد مباريات السبت الكروي

محرز يتحدث عن مقارنته بصلاح

الأهلي يعاقب لاعبه