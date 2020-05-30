بيلد: تياجو ألكانتارا يريد العودة إلى إسبانيا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، رغبة تياجو ألكانتارا لاعب الوسط الإسباني في العودة إلى إسبانيا خلال الصيف المقبل.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن اللاعب وزوجته اكتفا بسبع سنوات، قضاهم اللاعب في ميونيخ، ويريد العودة إلى إسبانيا خاصة بعد وصول مولودهما الثاني خلال الفترة الماضية.

وسيكون الأمر مناسبا بالنسبة لتياجو إذا تلقى عرضا للعب في إسبانيا، خاصة من برشلونة فريقه السابق.

الصحيفة في الوقت نفسه، لم تنف احتمالية تغيير الوضع وبقاء تياجو ألكانتارا لنهاية الموسم المقبل على الأقل، إذ أن عقد اللاعب الإسباني ما زال مستمرا مع بايرن ميونيخ.

هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ يرى في تياجو ألكانتارا أحد قادة الفريق المهمين، لذلك ربما يتمسك ببقاءه للموسم المقبل أو يجدد تعاقده.

كان تياجو ألكانتارا قد انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2013 قادما من برشلونة في فترة بيب جوارديولا.

صاحب الـ29 عاما شارك في 33 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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