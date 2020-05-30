سواريز: فيروس كورونا ساعدني.. جاهز للمشاركة في المباريات

اعترف لويس سواريز المهاجم الأوروجواني لفريق برشلونة، بأن توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا ساعده.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "موقفنا خلال توقف النشاط كان فريدا. لكننا تعايشنا معه رفقة خوانخو مدرب الأحمال للفريق".

وأضاف "تدربنا من المنزل بمساعدة تدريبات اللياقة التي كان يرسلها لنا. وتدبرنا أمورنا".

الأوروجواني أكمل "مع عودة التدريبات كنا نتدرب بشكل منفرد في البداية، ثم رويدا رويدا عدنا للتدريبات الجماعية. وأشارك في تلك التدريبات منذ عدة أيام".

وواصل "أعتقد أن فيروس كورونا ساعدني بشكل ما. بسبب توقف النشاط عدت الآن من إصابتي وأصبح بمقدوري المشاركة في مباريات لم أكن لأشارك فيها في الوضع الطبيعي. لكن بطبيعة الحال هذا الفيروس أثر بالسلب على الناس كافة من جهة أخرى".

وأتم "طموحنا ما زال كما كان، وأن نفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. وأعتقد أننا قادرون على ذلك في ظل شكل الفريق الجيد الذي أراه في التدريبات".

سواريز (33 عاما) خضع لجراحة في الركبة بشهر يناير الماضي، وغاب على إثرها لأربعة أشهر. الأمر الذي كان يعني انتهاء موسمه لولا توقف النشاط منذ 8 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

المجلس الرياضي الوطني الإسباني، أعلن أمس الجمعة الموافقة على استئناف الدوري في 11 يونيو المقبل واختتامه في 19 يوليو.

قبل التوقف، كان برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الـ56 نقطة في المركز الثاني، وخلفهما إشبيلية ثالثا برصيد 47 نقطة ثم خيتافي برصيد 46 نقطة، وأتليتكو مدريد بـ45 نقطة في المركز الخامس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

كلوب لا يبالي بالاحتفال بلقب الدوري في ملعب غير أنفيلد

مدرب برشلونة يخشى الـ"5 تبديلات"

مواعيد مباريات السبت الكروي

محرز يتحدث عن مقارنته بصلاح

الأهلي يعاقب لاعبه

الجديد في مصير الدوري المصري