ديفيد لويز: أريد العودة وإنهاء مسيرتي في بنفيكا.. ستكون بين أسعد لحظاتي

السبت، 30 مايو 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

ديفيد لويز

اعترف ديفيد لويز المدافع البرازيلي لفريق أرسنال، بتواصله مع لويز فيليبي فييرا رئيس بنفيكا من أجل العودة للفريق البرتغالي مجددا.

ديفيد لويز

النادي : أرسنال

بنفيكا

وقال ديفيد لويز في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "تحدثت مع لويز فيليبي فييرا بالفعل بشأن العودة إلى بنفيكا".

وأوضح "أخبرته بأنني أريد العودة لبنفيكا وإنهاء مسيرتي هناك. سيكون ذلك بين أسعد لحظات مسيرتي الكروية".

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لويز أتبع "متى؟ لا أعرف، لكن ذلك سيحدث إذا سمح لي رئيس بنفيكا بذلك، وأرادت مني الجماهير العودة إلى هناك".

عقد ديفيد لويز ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري. إذا انتقل لهم قادما من تشيلسي بعقد لمدة موسم واحد.

صاحب الـ33 عاما بدأ مسيرته في أوروبا مع بنفيكا في الفترة من 2007 إلى 2011 بعدما انتقل لهم من فريق فيتوريا البرازيلي، وقبل أن يرحل إلى تشيلسي.

وشارك لويز هذا الموسم في 32 مباراة رفقة أرسنال. سجل فيهم هدفين وصنع هدفا آخرا.

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