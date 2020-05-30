تقرير: رحيل جديد بسبب عدم الالتتزام.. بالوتيلي يستعد للخروج من بريشيا

السبت، 30 مايو 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

بالوتيللي

يبدو أن ماريو بالوتيلي بات قريبا من الرحيل عن بريشيا بعد عدم انتظامه في تدريبات الفريق منذ العودة من توقف النشاط.

وحسب صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ماريو بالوتيلي كان مقررا له أن يقابل ماسيمو تشيللينو رئيس بريشيا مساء أمس الجمعة للنقاش حول مستقبله في النادي.

ورغم ظهور بالوتيلي أمام مكتب رئيس النادي وانتظاره لمدة نصف ساعة، لكن تشيللينو قرر عدم مقابلته في النهاية.

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يأتي ذلك بعد تغيب بالوتيلي عن تدريبات الفريق أكثر من مرة عقب العودة من النشاط، وتحججه بمشاكل في الجهاز الهضمي رغم ظهوره في اليوم التالي في التدريب بشكل طبيعي.

صاحب الـ29 عاما يرتبط بتعاقد مع بريشيا حتى نهاية عام 2022، لكنه يستطيع الرحيل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم في حالة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

كانت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" قد أعلنت أمس الجمعة رسميا عن استئناف النشاط في الـ20 من شهر يونيو المقبل.

ويحتل بريشيا المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن ليتشي صاحب المركز الـ17 الذي يهرب من الهبوط.

بالوتيلي شارك هذا الموسم في 19 مباراة مع بريشيا. سجل فيهم خمسة أهداف.

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