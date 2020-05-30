رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرفض التعليق على اتهام الراغبين في شراء نيوكاسل بالقرصنة

رفض ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كشف رأيه في اتهامات بالقرصنة موجهة إلى الراغبين في شراء نادي نيوكاسل يونايتد.

ولا تزال الرابطة تدرس انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي قبل اتخاذ قرار رسمي.

وقال ماسترز في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لا أعتقد أن الوقت مشكلة، ليس بالضرورة أن يكون لدينا توقيت معين لإنهاء مثل هذه الأمور".

وواصل "علينا التأكد أن الإجراءات تسير بشكل صحيح ثم سيتخذ القرار المناسب".

وفي مقابل رغبة صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على 80% من أسهم نادي نيوكاسل، تعارض شبكة بي إن سبورتس الصفقة متهمة مسؤولين سعوديين بقرصنة بثها الحصري للدوري الإنجليزي.

وبالسؤال عن ذلك رد ماسترز "لا يمكنني التعليق. الاستحواذ على أندية كرة قدم هو أمر سري تماما لذا لا يمكنني قول شيء عن ذلك".

وقالت تقارير إن رابطة الدوري دعمت موقف بي إن سبورتس بتقديم أدلة لمنظمة التجارة العالمية تفيد بقرصنة السعودية للبطولة.

وأشارت إلى أن السعودية تسعى لاقتناص حق البث الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز من بي إن سبورتس.

ويمتد العقد الحالي بين بي إن سبورتس ورابطة الدوري الإنجليزي إلى 2022 والذي يمنح الأولى حق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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