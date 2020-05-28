كاف يصرف مساعدات فورية بقيمة 11 مليون دولار للاتحادات الإفريقية

الخميس، 28 مايو 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس صرف 10 مليون و800 ألف دولار لجميع أعضائه الـ54 لدعمهم للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الكروي في مختلف بلدان القارة منذ عدة أشهر جراء تفشي الفيروس.

وقال أحمد أحمد رئيس كاف في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد إن: "بسبب الوباء أوقفت جميع الاتحادات المحلية مسابقاتها مما تسبب في أعباء مالية ضخمة على عاتقها".

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وواصل " بناء على ذلك قرر كاف تأجيل المتطلبات الأهلية الخاصة بالحصول على المنح السنوية كي يتسنى لجميع الاتحادات الأعضاء الاستفادة منها خلال هذه الفترة الصعبة".

هذا بالإضافة لتقييم إمكانية دعم مالي إضافي لاستئناف البطولات المحلية.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن قبل أسبوعين منح 3 مليون و500 ألف دولار للأندية المشاركة في مسابقات الأندية بشقيها دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجاري.

وأشار البيان إلى أنك كاف يعمل مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم لمتابعة تأثيرات انتشار فيروس كورونا وسيعلن عن التطورات الخاصة ببطولاته في الوقت المناسب.

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