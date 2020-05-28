تعرف على المباريات المتبقية لكبار الدوري الإنجليزي ومدى صعوبة منافسيهم

تقرر عودة الدوري الإنجليزي بشكل مبدئي في الـ17 من شهر يونيو المقبل حيث يحتاج ليفربول لست نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

فما هي المباريات المتبقية للكبار وكيف كان جدول الترتيب قبل التوقف؟ لنسترجع سويا.

وتجدر الإشارة إلى أن كل الفرق خاضت 29 مباراة عدا مانشستر سيتي وأستون فيلا وأرسنال وشيفيلد يونايتد.

وجدول الترتيب الحالي كالتالي:

ليفربول 82 نقطة

مانشستر سيتي 57 نقطة

ليستر سيتي 53 نقطة

تشيلسي 48 نقطة

مانشستر يونايتد 45 نقطة

ولفرهامبتون 43 نقطة

شيفيلد يونايتد 43 نقطة

توتنام 41 نقطة

أرسنال 40 نقطة

بيرنلي 39 نقطة

كريستال بالاس 39 نقطة

إيفرتون 37 نقطة

نيوكاسل 35 نقطة

ساوثامبتون 34 نقطة

برايتون 29 نقكة

وست هام 27 نقطة

واتفورد 27 نقطة

بورنموث 27 نقطة

أستون فيلا 25 نقطة

نورويتش سيتي 21 نقطة

أما المباريات المتبقية فهي كالتالي:

ليفربول

إيفرتون وكريستال بالاس ومانشستر سيتي وأستون فيلا وبرايتون وبيرنلي وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل.

مانشستر سيتي

أرسنال وبيرنلي وتشيلسي وليفربول وساوثامبتون ونيوكاسل وبرايتون وبورنموث وواتفورد ونورويتش سيتي.

ليستر سيتي

واتفورد وبرايتون وإيفرتون وكريستال بالاس وأرسنال وبورنموث وشيفيلد يونايتد وتوتنام ومانشستر يونايتد.

تشيلسي

أستون فيلا ومانشستر سيتي ووست هام وواتفورد وكريستال بالاس وشيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي وليفربول وولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد

توتنام وشيفيلد يونايتد وبرايتون وبورنموث وأستون فيلا وساوثامبتون وكريستال بالاس ووست هام وليستر.

توتنام

مانشستر يونايتد ووست هام وشيفيلد يونايتد وإيفرتون وبورنموث وأرسنال ونيوكاسل وليستر سيتي وكريستال بالاس.

أرسنال

مانشستر سيتي وبرايتون وساوثامبتون ونورويتش سيتي وولفرهامبتون وليستر سيتي وتوتنام وليفربول وأستون فيلا وواتفورد.

وطبقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن متوسط ترتيب الفرق التي سيواجهها الكبار هي كالتالي:

ليفربول 10.6

مانشستر سيتي 12.1

لسيتر سيتي 11.3

تشيلسي 11

مانشستر يونايتد 12.3

توتنام 10.4

أرسنال 10.5

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