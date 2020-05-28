تقرير إسباني: أرسنال يدرس التعاقد مع رافينيا ألكانتارا

الخميس، 28 مايو 2020 - 21:42

كتب : FilGoal

رافينيا ألكانتارا

دخل رافينيا ألكانتارا لاعب وسط برشلونة دائرة اهتمامات أرسنال الإنجليزي لضمه لصفوف المدفعجية بداية من الموسم المقبل.

رافينيا ألكانتارا

النادي : سيلتا فيجو

أرسنال

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع رافينيا المعار حاليا لصفوف سيلتا فيجو.

يأتي هذا بسبب اقتراب اللاعب من الرحيل بشكل نهائي عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن برشلونة يفكر في السماح لصانع الألعاب البرازيلي بالرحيل لتوفير مساحة في الفريق من أجل الصفقات الجديدة.

ألكانتارا البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2013 ثم انتقل إلى سيلتا فيجو على سبيل الإعارة ومن بعده إنتر ميلان الإيطالي وسيلتا مرة أخرى.

ويفاضل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بين عدد كبير من الأسماء لاختيار الأنسب منها والدخول في مفاوضات للتعاقد معه استعدادا للموسم المقبل.

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