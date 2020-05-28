سبورت: برشلونة لا يريد إدخال فاتي ضمن صفقة بيانيتش

الخميس، 28 مايو 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

تمسك نادي برشلونة بلاعبه الشاب أنسو فاتي رافضا إدخاله ضمن أي صفقة يريد إبرامها في الفترة المقبلة.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يرفض فكرة استخدام المهاجم الشاب ليكون جزءا من صفقة ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

وذكرت بعض التقارير أن برشلونة سيحاول إقناع يوفنتوس بالتخلي عن بيانيتش مقابل مبلغ مالي وأيضا الحصول على خدمات فاتي.

أخبار متعلقة
تقرير: معركة إنجليزية خماسية للفوز بخدمات كوتينيو اختبار في البيت - هل تتذكر هدافي هذه البطولات؟ وزير الرياضة يمنح الإذن بعودة الدوري الإيطالي والكأس.. وطلب من رئيس الوزراء مدربهما في مرسيليا: دروجبا اشتبك مع ميدو في رحلة جوية بسبب مضيفات الطيران

إلا أن الصحيفة أكدت أن برشلونة متمسك بلاعبه ولن يتخلى عنه حتى على سبيل الإعارة ويرغب في استمراره مع الفريق.

فاتي البالغ من العمر 18 عاما يلعب موسمه الأول مع برشلونة وقدم مستوى مميز وحقق أرقاما قياسية كثيرة بسبب مشاركته المبكرة مع البلوجرانا وهو في سن صغير.

ولعب فاتي مع برشلونة هذا الموسم 24 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

اقرأ أيضا:

تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

موعد عودة الدوري الإنجليزي وهوية أول طرفين

إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا

قصة جنش

تروي ديني يتراجع عن موقفه

برشلونة فاتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة لا يريد إدخال فاتي ضمن صفقة بيانيتش 12 دقيقة | أوروبا
اختبار في البيت - هل تتذكر هدافي هذه البطولات؟ 35 دقيقة | لعبة في الجول
تقرير: معركة إنجليزية خماسية للفوز بخدمات كوتينيو 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يمنح الإذن بعودة الدوري الإيطالي والكأس.. وطلب من رئيس الوزراء ساعة | أوروبا
مدربهما في مرسيليا: دروجبا اشتبك مع ميدو في رحلة جوية بسبب مضيفات الطيران ساعة | المحترفون
رسميا – عودة الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. قمة الأستاذ والتلميذ وظهور مصري ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مهاجم المصري يوقع مع شركة لتسويق اللاعبين في الخارج ساعة | الدوري المصري
وكيل دي يونج ينفي عرضه على ليفربول ويوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك