سبورت: برشلونة لا يريد إدخال فاتي ضمن صفقة بيانيتش

تمسك نادي برشلونة بلاعبه الشاب أنسو فاتي رافضا إدخاله ضمن أي صفقة يريد إبرامها في الفترة المقبلة.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يرفض فكرة استخدام المهاجم الشاب ليكون جزءا من صفقة ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

وذكرت بعض التقارير أن برشلونة سيحاول إقناع يوفنتوس بالتخلي عن بيانيتش مقابل مبلغ مالي وأيضا الحصول على خدمات فاتي.

إلا أن الصحيفة أكدت أن برشلونة متمسك بلاعبه ولن يتخلى عنه حتى على سبيل الإعارة ويرغب في استمراره مع الفريق.

فاتي البالغ من العمر 18 عاما يلعب موسمه الأول مع برشلونة وقدم مستوى مميز وحقق أرقاما قياسية كثيرة بسبب مشاركته المبكرة مع البلوجرانا وهو في سن صغير.

ولعب فاتي مع برشلونة هذا الموسم 24 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

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