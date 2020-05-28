تقرير: معركة إنجليزية خماسية للفوز بخدمات كوتينيو

ارتفع عدد الأندية الراغبة في التعاقد مع فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني بعدما اقترب عن الرحيل نهائيا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك 5 فرق في الدوري الإنجليزي ترغب في ضم كوتينيو في الموسم المقبل.

وأول هذه الأندية هو تشيلسي الذي بدأ اهتمامه باللاعب البرازيلي في وقت مبكر من الموسم الجاري.

كما أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد من الراغبين في ضم كوتينيو وفقا لما ذكرته الصحيفة.

كذلك ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في 2016 سيحاول التعاقد مع كوتينيو في الموسم المقبل.

وأخيرا أصبح نيوكاسل يونايتد ضمن الأندية الراغبة في ضم كوتينيو.

وسيحاول نيوكاسل بكل قوة التعاقد مع كوتينيو ليكون ضمن مجموعة النجوم الذي يهدف النادي لضمها بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مطلع عام 2018 لم يقدم كوتينيو المستوى المتوقع له.

ليخرج إلى بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وحتى الآن لم يحدد بايرن موقفه من تجديد إعارة كوتينيو بنهاية الموسم الحالي أم لا.

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